موعد مباراة الأرجنتين والمغرب في أولمبياد باريس 2024 والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مساء اليوم الأربعاء الموافق 24 يوليو الجاري، مواجهة من العيار الثقيل بين منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، مع نظيره المنتخب المغربي، وذلك في إطار منافسات بطولة أولمبياد باريس 2024.

موعد مباراة الأرجنتين ضد المغرب في أولمبياد باريس

ومن المنتظر أن تنطلق مساء اليوم الأربعاء، مباراة المغرب والأرجنتين في أولمبياد باريس 2024، على ملعب جيوفروي، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة؛ والساعة السابعة مساءًا بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

ويقع المنتخب المغربي، في المجموعة الثانية من بطولة أولمبياد باريس 2024، مع كل من الأرجنتين، العراق، بالإضافة إلى منتخب أوكرانيا.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب ضد الأرجنتين في أولمبياد باريس

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة أولمبياد باريس 2024 داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ كما سيتم بث مباراة المغرب ضد الأرجنتين عبر قناة beIN Sports 1HD، بصوت المعلق جواد بدة.