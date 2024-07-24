نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الرياضة اليوم.. أول رد من بيراميدز على الأهلي ومروان حمدي يعتذر للجماهير.. جلسة جوميز مع لاعبي الزمالك وليفربول يخطط للتخلص من صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "ملخص أخبار الرياضة اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية:

أول رد من بيراميدز على الأهلي

قال هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز إن النادي يحترم جميع الأندية وإدارتها وجماهيرها ولا يقبل الإساءة لأي عنصر من عناصر المنظومة، وأنه رغم الضغوط التي يتعرض لها اللاعبون والسباب بالأمهات والآباء إلا أن ذلك لا يبرر أي خروج عن النص من جانب أي من أفراد منظومة بيراميدز.

أضاف المدير الرياضي أن نادي بيراميدز تحكمه مبادئ وقوانين وأخلاقيات ولوائح داخلية تطبق بكل صرامة على جميع أفراد منظومة بيراميدز، وهو ما تم اليوم تجاه أي لاعب مخطئ في حق نفسه أو ناديه وكذلك الغير خلال مباراة الأمس.

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مروان حمدي يقدم اعتذاره لجماهير الأهلي

قام مروان حمدي مهاجم فريق بيراميدز، بتقديم اعتذاره الرسمي عما بدر منه اتجاه جماهير الأهلي، في مباراة أمس الاثنين، وذلك بعدما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمروان حمدي وهو يوجه السباب لجماهير الأحمر عقب انتهاء المباراة.

وجاء بيان اعتذار مروان حمدي كالتالي: "مساء الخير، فيما يخص الفيديو المتداول بعد مباراة الأمس

‏‎أحب أعتذر لجمهور النادي الأهلي عما بدر مني وأوضح أنني تعرضت للإهانة والسب بوالدي ووالدتي بعد المباراة من بعض الجماهير دون سبب، ولم أبادر بالإساءة مطلقا لأي أحد مع العلم أنني لم أشارك أصلًا في اللقاء.

‏‎وأرجو من الجميع تفهم موقفي وأني لم أُبادر بالإساءة أو التعميم لجمهور الأهلي، الذي أقدره وأحترمه تماما، ورد فعلي كان عفويا لأي إنسان يتعرض للإهانة هو وأهل بيته، وردي كان تجاة قلة وجهت لي الإهانة دون أي سبب لكن أنا مقدرتش أكون متصالح مع إهانتي وإهانة والدتي دون وجه حق.

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تفاصيل جلسة جوميز مع لاعبي الزمالك قبل مواجهة بيراميدز

عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مطولة مع اللاعبين، في حضور عبد الواحد السيد مدير الكرة، قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة بيراميدز المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ووجه جوزيه جوميز التحية للاعبين، على المجهود المبذول خلال الفترة الماضية، في ظل ضغط المباريات، كما شرح المدير الفني العديد من الأمور الفنية التي حدثت في مباراة الداخلية الأخيرة ببطولة الدوري.

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ليفربول يخطط للتخلص من محمد صلاح

كشف الياباني واتارو إندو لاعب ليفربول الإنجليزي أن ناديه بدأ عملية التخلص من النجم المصري محمد صلاح وذلك من خلال استهداف مواطنه تاكيفوسا كوبو لاعب ريال سوسييداد الإسباني.

ودخل محمد صلاح العام الأخير من عقده مع ليفربول الإنجليزي مطلع الشهر الجاري، إذ بإمكانه الانتقال بشكل مجاني في أول أيام العام الجديد.

وقال إندو في مقابلة تلفزيونية مع برنامج "أبيما سبورت تايم" الياباني مساء الاثنين: الحقيقة أن البحث عن بديل محمد صلاح بدأ بالفعل، وأتمنى أن تاكيفوسا كوبو سيكون اللاعب الجديد.

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وكيل يحيى عطية الله يكشف تطورات مفاوضات الأهلي والزمالك

أكد محسن المعادي، وكيل أعمال اللاعب يحيى عطية الله، أن اللاعب يمتلك عروضًا من أندية مصرية وأوروبية، ولكن القرار النهائي بشأن مستقبله بيد النادي الروسي.

وقال المعادي في تصريحات لبرنامج "ملعب الشمس" مع الإعلامي مجدي عبد الغني: "تلقينا محادثات من النادي الأهلي لضم يحيى عطية الله، لكن لا أعرف تفاصيل العرض المالي للأهلي لدينا اجتماع غدًا لحسم مصير اللاعب."

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الزمالك يقرر تجديد عقد نجم الفريق ويرفض رحيله

كشف الإعلامي محمد فاروق، عن موقف النادي الزمالك تجاه رحيل أحمد سيد زيزو جناح الأبيض خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وأكد الإعلامي محمد فاروق عبر تصريحات تلفزيونية، أن الزمالك لن يوافق على رحيل اللاعب تحت أي إغراءات مادية ولا سيما وأنه أحد أهم عناصر الأبيض التي يعول عليها الفريق والجماهير الكثير.

وأوضح، أن مجلس الادارة قرر بدء مفاوضات قوية مع اللاعب بعد عودته من باريس والمشاركة مع المنتخب الأوليمبي في الاولمبياد لحسم ملف تجديده مع القلعة البيضاء.