هالاند يسجل وسيليتك يهزم السيتي برباعية في الدورة التحضيرية للموسم الجديد

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أحمد جودة - القاهرة - أسدل الستار عن أحداث مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي، وسيليتك الاسكتلندي، ضمن الجولة التحضيرية للفريقين استعدادًا للموسم الجديد.

وتمكن فريق سيلتيك الأسكتلندي من حسم نتيجة المباراة بالفوز على نظيره الإنجليزي 4/3.

أهداف ونتيجة مباراة مانشستر سيتي وسيلتيك

ونجح فريق سيلتيك الاسكتلندي في هز شباك السيتي بثلاث أهداف في شوط اللقاء الأول، حيث تمكن نيكولاس كون في تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 18 من زمن المباراة.

وتعادل السيتي بعد ذلك عن طريق أوسكار بوب نجم الفريق، في الدقيقة 33، بعد تمريرة رائعة من داخل منطقة الجزاء لنيكو أوريلي.

ثم أضاف سيليتك الهدف الثاني والثالث في الدقائق 36،44 من عمر شوط اللقاء الأول عن طريق نيكولاس كون صاحب الهدف الأول، كما أنه صنع الهدف الثاث إلى كيوجو فورهاش.

وتمكن السيتي من تعديل النتيجة مع بداية شوط اللقاء الثاني، بعدما تمكن لاعبوه من تسجيل هدفين في الدقائق 46، 57.

وجاء هدفي السيتي عن طريق بيروني وهالاند ثنائي السماوي، ولكن لويس بالما نجم سيلتيك حسم اللقاء بتسجيله هدف الفوز لصالح فريقه في الدقيقة 68 من عمر المباراة.

وأقيمت المباراة بين الفريقين على ملعب كينان موريال بالولايات المتحدة الأمريكية ضمن الجولة التحضيرية للفريقين استعدادا للموسم المقبل.

وتعد تلك المباراة هي الأول لمانشستر سيتي في الجولة التحضيرية، بينما هي الرابعة لفريق سيليتك، وأذيعت المباراة بشكل حصري على قناة ام بي سي مصر 2، بتعليق فارس عوض.