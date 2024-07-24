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أحمد جودة - القاهرة - مجانا وبدون اشتراك .. شاهد مباراة منتخب المغرب والأرجنتين اليوم بدون تقطيع بث مباشر - أولمبياد باريس 2024

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة منتخب المغرب والأرجنتين اليوم دون تقطيع بث مباشر - أولمبياد باريس 2024..يشدّ أنظار عشاق كرة القدم العربية والعالمية مساء اليوم، الأربعاء 24 يوليو 2024، مواجهة قوية تجمع بين منتخبي المغرب والأرجنتين في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات في دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن المغرب والأرجنتين من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مباراة منتخب المغرب والأرجنتين



يدخل "أسود الأطلس" هذه المباراة بمعنويات عالية، بعد إنجازهم التاريخي في بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، حيث احتلوا المركز الرابع، كأفضل إنجاز عربي وإفريقي في تاريخ المونديال.

ويمني الجمهور المغربي النفس بأن يكرّر المنتخب الأولمبي إنجازًا مماثلًا في أولمبياد باريس، معتمدًا على نخبة من اللاعبين الموهوبين، بقيادة النجم أشرف حكيمي، نجم باريس سان جيرمان، إلى جانب سفيان رحيمي لاعب العين الإماراتي.

في المقابل، يدخل منتخب الأرجنتين، المرشّح الأبرز للفوز بالميدالية الذهبية، هذه المباراة بمعنويات مرتفعة، بعد تتويجه بلقب بطولة كوبا أمريكا 2021.

وتُعدّ هذه المباراة بمثابة اختبار حقيقي لقدرات المنتخبين، خاصةً مع تواجدهما في مجموعة قوية تضم أيضًا منتخبي العراق وأوكرانيا.

موعد مباراة المغرب والأرجنتين

يخوض منتخب المغرب الأولمبي لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء 24 يوليو 2024، مواجهة قوية ضد منتخب الأرجنتين، وذلك في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات في دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثانية بتوقيت المغرب، الرابعة بتوقيت السعودية ومصر، الخامسة بتوقيت الإمارات.

وتُعدّ هذه المباراة بمثابة اختبار حقيقي لقدرات المنتخبين، خاصةً مع تواجدهما في مجموعة قوية تضم أيضًا منتخبي العراق وأوكرانيا.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب والأرجنتين في أولمبياد باريس 2024

القنوات المفتوحة:

beIN SPORTS XTRA 1: تبث المباراة على شاشة قنوات بي إن سبورتس المفتوحة، مع تعليق المعلق جواد بدة.

القنوات المجانية:

شبكة قنوات الرياضية المغربية: تُذاع المباراة على شبكة قنوات الرياضية المغربية المجانية عبر القمر الصناعي نايل سات.

جدول الترددات

القناة التردد القمر الصناعي معدل الترميز الاستقطاب beIN SPORTS XTRA 1 12526 نايل سات 27500 أفقي الرياضية المغربية 11747 نايل سات 27500 أفقي

مجموعة المغرب في أولمبياد باريس 2024



يقع منتخب المغرب الأولمبي في أولمبياد باريس 2024 ضمن المجموعة الثانية رفقة كل من: (الأرجنتين- أوكرانيا- العراق).

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قائمة المغرب في أولمبياد باريس

وجاءت قائمة المغرب في أولمبياد باريس 2024 كالتالي:

حراسة المرمى: منير المحمدي- رشيد غانيمي- محمد رضى أسماما.

الدفاع: أيمن الوافي- مهدي بوكامير- أشرف حكيمي- أكرم النقاش- زكريا الواحدي- عادل تاحيف -هيثم مناؤث.

الوسط: بنيامين بوشواري- يايسن كشتا- أسامة ترجالين- بلال الخنوس- أسامة العزوزي- أمير ريتشادلسون- مهدي مبارك.

الهجوم: المهدي موهوب- عبدالصمد الزلزولي- إلياس أخوماش- إلياس بن صغير- سفيان رحيمي.

تشكيل المغرب ضد الأرجنتين



من المتوقع أن يكون تشكيل المغرب ضد الأرجنتين في أولمبياد باريس 2024 كالتالي