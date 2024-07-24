القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وأمريكا في أولمبياد باريس 2024

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث عدد كبير من محبي مشاهدة كرة القدم في كل مكان عن القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وأمريكا في المباراة التي ستجمعما مساء اليوم الأربعاء 24 يوليو 2024 في أولى جولات مرحلة المجموعات بأولمبياد باريس.

ويتواجد المنتخب الفرنسي في المجموعة الأولى برفقة منتخبات أمريكا، نيوزلندا، غينيا.

موعد مباراة فرنسا ضد أمريكا في أولمبياد باريس

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة فرنسا ضد أمريكا اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة فرنسا ضد أمريكا في أولمبياد باريس

سيتم نقل وإذاعة مباراة فرنسا ضد أمريكا مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات أولمبياد باريس في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 2HD، بتعليق المعلق التونسي نوفل باشي.

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

معدل الترميز: 27500.

جودة العرض: HD.