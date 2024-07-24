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أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر "عاجل الآن" مشاهدة مباراة المغرب × الأرجنتين اليوم في أولمبياد باريس 2024.. يستعد المنتخب المغربي، لافتتاح مشواره في بطولة أولمبياد 2024، والتي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس، بمواجهة الأرجنتين في الجولة الأولى من دور المجموعات، ويشارك أسود الأطلس في المجموعة الثانية من البطولة، برفقة كل من الأرجنتين، العراق، بالإضافة إلى منتخب أوكرانيا.

بث مباشر "عاجل الآن" مشاهدة مباراة المغرب × الأرجنتين اليوم في أولمبياد باريس 2024

بث مباشر "عاجل الآن" مشاهدة مباراة المغرب × الأرجنتين اليوم

بث مباشر "عاجل الآن" مشاهدة مباراة المغرب × الأرجنتين اليوم.. وتقدم بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن مباراة المغرب والأرجنتين في أولمبياد باريس 2024، وسنتعرف معًا على موعد مباراة المغرب والأرجنتين في أولمبياد 2024 والقنوات الناقلة.

موعد مباراة المغرب والأرجنتين في أولمبياد باريس 2024

بث مباشر "عاجل الآن" مشاهدة مباراة المغرب × الأرجنتين اليوم في أولمبياد باريس 2024.. وعن موعد مباراة المغرب والأرجنتين في أولمبياد باريس 2024، فهو يوم الأربعاء 24 يوليو 2024 على ملعب جيوفروي، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مصر والسعودية.

بث مباشر "عاجل الآن" مشاهدة مباراة المغرب × الأرجنتين اليوم في أولمبياد باريس 2024

القنوات الناقلة لمباراة المغرب والأرجنتين في أولمبياد 2024

بث مباشر "عاجل الآن" مشاهدة مباراة المغرب × الأرجنتين اليوم في أولمبياد باريس 2024.. وتذاع مباريات أولمبياد 2024 عبر قنوات "بي إن سبورتس"، ستجد مباراة المغرب والأرجنتين على شاشتها، وسيتم نقل المواجهة عبر beIN Sports HD 1 بجانب القناة المفتوحة بتعليق جواد بدة، كما يتم بث اللقاء عبر المغربية الرياضية.

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة المغرب والأرجنتين في أولمبياد 2024

بث مباشر "عاجل الآن" مشاهدة مباراة المغرب × الأرجنتين اليوم في أولمبياد باريس 2024.. ويمكن لهواة البث المباشر الاستمتاع بالمباراة عن طريق تطبيق TOD، وإن كنت في أي مكان بالعالم وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

بث مباشر مباراة المغرب × الأرجنتين

المباراة: المغرب - الأرجنتين الموعد: 18:00 مصر والسعودية اليوم الأربعاء 24 يوليو 2024 القناة الناقلة: beIN Sports HD 1 التعليق: جواد بدة الملعب: جيوفروي

القنوات المفتوحة لمباراة المغرب والأرجنتين اليوم

beIN SPORTS XTRA 1: تبث المباراة على شاشة قنوات بي إن سبورتس المفتوحة، مع تعليق المعلق جواد بدة.

القنوات المجانية لمباراة المغرب والأرجنتين اليوم

شبكة قنوات الرياضية المغربية: تُذاع المباراة على شبكة قنوات الرياضية المغربية المجانية عبر القمر الصناعي نايل سات.

جدول ترددات القنوات الناقلة مباراة المغرب والأرجنتين اليوم

ترددات القنوات الناقلة مباراة المغرب والأرجنتين القناة beIN SPORTS XTRA 1 التردد 12526 القمر الصناعي نايل سات معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي

ترددات القنوات الناقلة مباراة المغرب ضد الأرجنتين القناة الرياضية المغربية التردد 11747 القمر الصناعي نايل سات معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي

مجموعة المغرب في أولمبياد باريس 2024

بث مباشر "عاجل الآن" مشاهدة مباراة المغرب × الأرجنتين اليوم في أولمبياد باريس 2024.. ويقع منتخب المغرب الأولمبي في أولمبياد باريس 2024 ضمن المجموعة الثانية رفقة كل من: (الأرجنتين- أوكرانيا- العراق).

منتخب المغرب منتخب العراق منتخب الأرجنتين منتخب أوكرانيا

قائمة المغرب في أولمبياد باريس

وجاءت قائمة المغرب في أولمبياد باريس 2024 كالتالي:

حراسة المرمى: منير المحمدي- رشيد غانيمي- محمد رضى أسماما.

منير المحمدي- رشيد غانيمي- محمد رضى أسماما. خط الدفاع: أيمن الوافي- مهدي بوكامير- أشرف حكيمي- أكرم النقاش- زكريا الواحدي- عادل تاحيف -هيثم مناؤث.

أيمن الوافي- مهدي بوكامير- أشرف حكيمي- أكرم النقاش- زكريا الواحدي- عادل تاحيف -هيثم مناؤث. خط الوسط: بنيامين بوشواري- يايسن كشتا- أسامة ترجالين- بلال الخنوس- أسامة العزوزي- أمير ريتشادلسون- مهدي مبارك.

بنيامين بوشواري- يايسن كشتا- أسامة ترجالين- بلال الخنوس- أسامة العزوزي- أمير ريتشادلسون- مهدي مبارك. خط الهجوم: المهدي موهوب- عبدالصمد الزلزولي- إلياس أخوماش- إلياس بن صغير- سفيان رحيمي.

تشكيل المغرب أمام الأرجنتين في أولمبياد باريس 2024