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أحمد جودة - القاهرة - استقبل نادي برشلونة اثنين من نجومه العائدين من إجازات اليورو، يوم أمس الثلاثاء وذلك لخوض التدريبات.

برشلونة يستقبل أول العائدين من إجازات اليورو

وأجريت الفحوصات الطبية والبدنية المعتادة قبل بدء فترة الإعداد للموسم الجديد، للثنائي روبرت ليفاندوفسكي وأندرياس كريستنسن بعد عودتهما من راحتهما السلبية عقب مشاركتهما مع منتخبي بولندا والدنمارك في بطولة الأمم الأوروبية (يورو 2024).

وانضم اللاعبان للتدريبات الجماعية للفريق الكتالوني اليوم في ملاعب مدينة (جوان جامبر) الرياضية، ليصبحا أول العناصر الدولية التي تنضم لفترة إعداد الفريق.

ومن المنتظر أن يشهد المران المسائي للبارسا انضمام جميع العناصر، لتكون تحت إمرة المدير الفني الألماني هانز فليك.

وينتظر المدرب الألماني انضمام باقي العناصر الدولية وهم مارك-أندريه تير شتيجن وجول كوندي وبيدرو جونزاليس "بيدري" وإلكاي جوندوجان.

ولامين يامال وفيران توريس ورافينيا، إضافة للثلاثي الذي يستعد للمشاركة في أوليمبياد باريس مع منتخب إسبانيا: ب أو كوبارسي وفيرمين لوبيز وإيريك جارسيا.

