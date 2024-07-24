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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نيكو ويليامز نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيك بيلباو ومنتخب إسبانيا عن رغبته في الانتقال من صفوف نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

نيكو ويليامز يحدد وجهته المقبلة

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية فأن نيكو ويليامز أخبر وكيله بتجاهل جميع العروض باستثناء عرض برشلونة.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أنه بالرغم من ظهور باريس سان جيرمان في الصورة للحصول على خدمات الجناح الإسباني الأخير، إلا أن اللاعب يُفكر بخيارين فقط: برشلونة أو الاستمرار في أتلتيك بلباو.

ويعمل برشلونة بشدة برئاسة خوان لابورتا وديكو المدير الرياضي للنادي الكتالوني على الحصول على خدمات نيكو ويليامز في الميركاتو الصيفي الجاري.