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أحمد جودة - القاهرة - تعاقد نادي بولونيا الإيطالي، مع المهاجم الدولي الهولندي تيس دالينجا قادمًا من تولوز الفرنسي، وفقًا لما أعلن خامس ترتيب الدوري الإيطالي الموسم الماضي.

بولونيا يتعاقد مع الهولندي دالينجا

وجاء انضمام دالينجا إلى نادي الشمال الإيطالي مقابل 15 مليون يورو (16.3 ملايين دولار) حسب التقارير، في صفقة تأتي في إطار تعويض رحيل مواطنه يوشوا سيركسي إلى مانشستر يونايتد الشهر الحالي.

وقضى اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا ولديه مباراة دولية واحدة، موسمين ناجحين في الدوري الفرنسي مع تولوز حيث سجّل 37 هدفًا في جميع المسابقات، بما ذلك ثنائية في مباراة الفوز على نانت في نهائي كأس فرنسا العام الماضي.

ويبدأ بولونيا موسمًا مثيرًا، سيشارك خلاله في النسخة الحديثة من دوري أبطال أوروبا، تحت قيادة مدربه الجديد فينتشينتسو إيتاليانو، بمواجهة أودينيزي في 18 آب/أغسطس المقبل.

