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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن آخر تطورات سعي نادي الهلال السعودي للحصول على خدمات البرازيلي فيتور روكي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني.

الهلال السعودي يقترب من التعاقد مع نجم برشلونة

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فأن النادي الكتالوني يعلم جيدًا تحركات الهلال السعودي للتعاقد مع فيتور روكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن مسؤولي برشلونة منفتحون على بيع المهاجم البرازيلي بشكل نهائي خلال الميركاتو الصيفي.

ويعمل الهلال على حسم صفقة التعاقد مع فيتور روكي بناء على رغبة البرتغالي خورخي جيسوس المدير الفني للنادي السعودي.

وأوضحت التقارير السعودية أن الزعيم سيبدأ في تسريع المفاوضات لحسم صفقة روكي خلال الأيام القادمة.