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أحمد جودة - القاهرة - أكد نادي كولو كولو، إصابة نجمه أرتورو فيدال، والذي يعاني من مشكلة عضلية في ربلة الساق اليسرى، وبهذا سيغيب اللاعب عن مواجهة فريق جونيور دي بارانكيا في الدور ثمن النهائي لبطولة كأس ليبرتادوريس التي ستقام في غضون 3 أسابيع.

نكسة جديدة تلحق بفيدال

وقال فيدال يوم الأحد الماضي عقب مواجهة أونيون إسبانيولا بالدوري التشيلي "إنه ألم لم أشعر به من قبل"، وبعد خضوعه لفحوصات طبية تقرر البدء في عملية إعادة تأهيل لم يتم الإعلان عن موعدها النهائي بعد.

وبهذا، سيغيب لاعب الوسط عن مواجهة أوهيجينس المقرر لها الأحد المقبل في بطولة الدوري، كما أن مسألة عودته في أغسطس/آب المقبل ليست واضحة حتى هذه اللحظة، إذ من المفترض أن يخوض كولو كولو مباراة السوبر كلاسيكو أمام أونيفيرسيداد دي تشيلي بالدوري في العاشر من أغسطس/آب المقبل وبعد 3 أيام من تلك المواجهة سيخوض الفريق مباراته في كأس ليبرتادوريس.

وواجه فيدال (37 عاما) العديد من المشكلات البدنية المختلفة منذ عودته لبلده الأم، وبعد خضوعه لجراحة في الركبة اليمنى بنهاية عام 2023 لم يحظ باستمرارية اللعب في الفريق الذي يعد هو أحد أعمدته الرئيسية وقائده.

