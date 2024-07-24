مدرب تشيلي: بطولة كوبا أمريكا لم تكن سهلة.. ونرغب في ضم لاعبين مثل سانشيز

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أحمد جودة - القاهرة - كشف ريكاردو جاريكا، المدير الفني للمنتخب الأول لكرة القدم بمنتخب تشيلي، عن صعوبة بطولة كأس كوبا أمريكا في نسخة 2024، وأن اللاعبين قدموا أقصى ما لديهم لتقديم أداء مميز في البطولة.

مدرب تشيلي يتحدث عن بطولة كوبا أمريكا

وقال جاريكا، في تصريحات عبر برنامج "زووم" مع الإعلامي كريم رمزي في برنامج "رقم 10” بالقناة الأولى: "كانت هناك أمنيات كبيرة في تقديم أقصى ما لدينا في بطولة كوبا أمريكا هذا الموسم، ولكن هذه النسخة كانت صعبة للغاية".

وأضاف: "قدمنا صورة سلبية في بطولة كوبا أمريكا؛ رغم رغبتنا في تقديم أداء مميز؛ وبطولة رائعة وكانت رغبتنا كذلك تحقيق نتائج إيجابية، لأننا استعدينا بشكل جيد قبل المشاركة في كأس كوبا أمريكا 2024".

ثم أوضح: " منتخب تشيلي في مرحلة ضخ دماء جديدة حاليا، بعد أن توجنا من قبل ببطولة كوبا اميركا في نسختين متتاليتين، وقدمنا خلالهم مستوى مميز".

واختتم:" نحن الآن في مرحلة البحث عن مواهب جديدة لإيجاد لاعبين على مستوى رائع، مثل أليكسيس سانشيز، وذلك من أجل عودة منتخب تشيلي على منصات التتويج، وتحقيق إنجازات جديدة".

