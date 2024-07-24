نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب رومانيا: لم أتوقع تتويج إسبانيا باليورو.. وهذا الثنائي الأفضل في البطولة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث إدوارد يوردانيسكو المدير الفني لمنتخب رومانيا الأول لكرة القدم؛ عن مشاركة منتخب بلاده في بطولة يورو 2024 المنقضية، وعن أفضل اللاعبين في هذه البطولة من وجهة نظره.

مدرب رومانيا يكشف عن الصعوبات التي واجهها المنتخب في اليورو

وأكد يوردانيسكو، في تصريحات له عبر زووم مع الإعلامي كريم رمزي في برنامج "رقم 10" بالقناة الأولى:" منتخب رومانيا قدم أداء جيد، ولعب فترة تصفيات طويلة ورائعة ولم نخسر أي مباراة قبل التأهل إلى بطولة اليورو، ومشاركتنا في النسخة الأخيرة من نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2024 كانت تجربة رائعة ومميزة، وتعتبر الأفضل للمنتخب الروماني منذ سنوات".

وأضاف:" بعدما حققنا الفوز على أوكرانيا بثلاثية في بداية دور المجموعات باليورو كانت أفضل مباراة لنا وقدمنا اداءا جيدا، انا فخور بلاعبي منتخب رومانيا وتطوروا كثيرا ونحن سعداء بالمستوى الذي قدمناه في بطولة امم اوروبا ومصدر فخر لنا بعد غياب عن المشاركة في النهائيات القارية".

وبسؤاله عن أفضل المنتخبات في اليورو أشار يوردانيسكو:" منتخب سويسرا قدم أداء مميز في كأس الامم الاوروبية ويعتبر من افضل الفرق التي ظهرت في البطولة ولعبت بروح، ومستوى المنتخبات كانت رائعة في النسخة الاخيرة لليورو في ألمانيا وهناك العديد من المنتخبات التي احرزت اهدافا عديدة خلال دور المجموعات".

واختتم مدرب رومانيا:" منتخب إسبانيا رغم أن معظم لاعبيه من الشباب لكنهم ظهروا بشكل مميز للغاية ولم أكن أتوقع فوزه بلقب اليورو لكنهم فاجأونى واستحقوا الفوز بلقب البطولة، وويليامز ويامال من افضل اللاعبين الذين قدموا مستوى رائع في أمم أوروبا 2024".

