نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب تشيلي يشيد بأداء محمد صلاح.. ويؤكد: ليس لدي مانع في تدريب منتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أشاد ريكاردو جاريكا المدير الفني لمنتخب تشيلي الأول لكرة القدم، بإمكانيات النجم المصري الدولي محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، بعد الإنجازات التي حققها في الفترة الأخيرة مع الريدز.

جاريكا يتحدث عن رأيه في محمد صلاح

وكشف ريكاردو جاريكا مدرب منتخب تشيلي في تصريحات له عبر برنامج "رقم 10" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري: "محمد صلاح لاعب خارق وقدم أداء استثنائي حتى الآن، وجميع الناس تحبه وترى أن ما يقدمه شئ رائع، وهو لاعب مهم في تاريخ كرة القدم ".

واكمل مدرب منتخب تشيلي عن إمكانية تدريب منتخب مصر:" كانت هناك بعض المحادثات معي منذ فترة طويلة؛ من أجل في التدريب بمصر ولكن لم يحدث أي مفاوضات رسمية معي من إدارة أي فريق مصري".

واختتم جاريكا:" ولم يكن لدي أي مانع في تدريب منتخب مصر، أو أي فريق مصري آخر لأنني مدرب محترف".

