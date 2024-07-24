نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية|ميرور: يونايتد يحدد سعر سانشو والصن: كيران تريبيير على رادار دوري روشن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الأربعاء الموافق 24-07-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم

أرسنال مهتم بجناح أتلتيك بلباو نيكو ويليامز، 22 عامًا، ولاعب خط وسط ريال سوسيداد ميكيل ميرينو، 28 عامًا، لكنه يواجه منافسة من برشلونة على كلا اللاعبين الإسبانيين الدوليين. (الصن)

يحرص كل من بوروسيا دورتموند ويوفنتوس، إلى جانب باريس سان جيرمان، على التعاقد مع مهاجم مانشستر يونايتد وإنجلترا البالغ من العمر 24 عامًا جادون سانشو، لكن لا يمكنهم تلبية تقييم نادي أولد ترافورد. (سكاي سبورتس)

يونايتد يحدد سعر سانشو

يونايتد يريد 40 مليون جنيه استرليني من أجل سانشو. (ميرور)

ترينت ألكسندر أرنولد ملتزم بليفربول، ويأمل الريدز أن يوقع الظهير الأيمن الإنجليزي البالغ من العمر 25 عامًا عقدًا جديدًا وسط اهتمام ريال مدريد. (الصن)

يجري مانشستر سيتي محادثات لبيع الظهير الأيمن البرازيلي يان كوتو - الذي لم يلعب بعد للنادي - إلى بوروسيا دورتموند ويتوقع أن يقدم النادي الألماني نحو 25 مليون جنيه إسترليني للاعب البالغ من العمر 22 عامًا. (ديلي ميل)

عرض مانشستر يونايتد ما يقل قليلًا عن 40 مليون يورو (33.6 مليون جنيه إسترليني) لقلب دفاع هولندا ماتياس دي ليخت، لكن بايرن ميونيخ لن يقبل أقل من 50 مليون يورو (42.2 مليون جنيه إسترليني) بالإضافة إلى الإضافات للاعب البالغ من العمر 24 عامًا. (سكاي سبورتس)

من المفهوم أن مدافع تشيلسي تريفوه تشالوبا قد صُدم من استبعاده من جولة النادي التحضيرية للموسم الجديد في الولايات المتحدة، ويعتقد اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا أنه أُجبر على ترك النادي. (الصن)

كيران تريبيير على رادار دوري روشن

يجذب الظهير الإنجليزي كيران تريبيير، 33 عامًا، اهتمام ناديين سعوديين، ومع بقاء عام واحد على عقده مع نيوكاسل يونايتد، من المقرر أن يغادر نادي تينيسايد. (ديلي ميرور)

يقول لاعب خط الوسط البرازيلي جولينتون، 27 عامًا، إنه سعيد في نيوكاسل يونايتد ويعتقد أن مواطنه برونو جيماريش البالغ من العمر 26 عامًا "سيبقى" في النادي، على الرغم من ارتباطه بالابتعاد. (الجارديان)

مهاجم برينتفورد وإنجلترا إيفان توني (28 عامًا) مستعد لإنهاء عقده إذا لم يقم بخطوة كبيرة هذا الصيف. (توك سبورت)