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أحمد جودة - القاهرة - ألمح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى ظهور المغنية سيلين ديون في الحفل الافتتاحي لأولمبياد باريس المقرر إقامته بعد غد الجمعة.

سيلين ديون تظهر في حفل أولمبياد باريس

وتعاني المطربة الكندية، أحد أشهر المغنيات التي تتحدث اللغة الفرنسية عبر التاريخ، من مرض مناعة ذاتية نادر، ولم تقم بالغناء منذ سنوات.

وقال ماكرون لقناة "فرانس 2" إنه سيكون من الرائع إذا قامت بالغناء في الحفل الافتتاحي بنهر السين في قلب العاصمة الفرنسية "لأنها مغنية عظيمة".

ويشاع أن المطربة البالغة من العمر 56 عاما ستتواجد في المدينة التي تستضيف الأولمبياد.

وقال ماكرون مازحًا: "يبدو أنها وصلت إلى باريس"، دون أن يبدي أي تفاصيل إضافية.

وأعلنت ديون، التي كانت أبرز أغانيها "ماي هارت ويل جو أون" في ديسمبر (كانون الأول) 2022 إنه تم تشخيصها بالإصابة بمتلازمة الشخص المتيبس.

وقالت مؤخرًا في مقابلة تليفزيونية إن المرض يمكن أن يسبب تشنجات عضلية في أي مكان بالجسم، على سبيل المثال قد يؤدي إلى تيبس اليدين أو القدمين. كما تعاني من مشاكل في المشي والغناء.