نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي والمصري في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري لمواجهة نظيره فريق الأهلي بالجولة الثانية والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز.

تنطلق هذه المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب.

ويسعي المصري للفوز في هذه المباراة وحصد الثلاث نقاط للحفاظ علي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.



ويحتل النادي المصري المركز الثالث برصيد 52 نقطة وفي المقابل يأتي النادي الأهلي المركز الثاني برصيد 66 نقطة.

ومن المقرر أن تنقل هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.