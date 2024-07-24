نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. حقيقة رفض لاعبي الزمالك خوض مران أمس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف مصدر بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن حقيقة الأنباء التي ترددت في الساعات القليلة الماضية بشأن رفض لاعبي الأبيض خوض مران الأمس بسبب أزمة المستحقات وطلبهم الاجتماع بإدارة النادي.

حقيقة رفض لاعبي الزمالك خوض مران أمس

وأكد المصدر أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة، وشدد على أن اجتماع اللاعبين مع حسين لبيب رئيس النادي كان مرتبًا له منذ أسبوع ماضي، لرغبة رئيس الزمالك في تحفيز اللاعبين والإشادة بما يقدمه الفريق في الموسم الحالي رغم الظروف الصعبة التي يمر بها النادي.



وأوضح المصدر أن مجلس الإدارة صرف دفعة من مستحقات اللاعبين منذ عدة أيام وقبل جلسة اللاعبين أمس مع رئيس النادي.

وشدد المصدر على أن اللاعبين لم يرفضوا خوض مران الأمس كما تردد، كما أن الجلسة مع رئيس النادي تم تحديد موعدها منذ أسبوع تقريبًا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بيراميدز المقرر لها يوم الجمعة المقبل، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

