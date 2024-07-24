نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غيابات مؤثرة في صفوف المصري قبل مواجهة الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي لمواجهة نظيره فريق الأهلي في مباراة مرتقبة، إلا أنه سيعاني من غيابات مؤثرة في صفوفه. بالجولة الثانية والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز.

وأعلن الجهاز الفني للمصري عن قائمة اللاعبين الغائبين لأسباب متعددة تتراوح بين الإيقاف والإصابة والتزامات دولية.

سيفتقد الفريق البورسعيدي لخدمات اللاعبين كريم العراقي وأمادو، حيث تعرضا للإيقاف بسبب تراكم البطاقات بالإضافة إلى ذلك يغيب كل من أحمد عيد ومحمد طارق بسبب تواجدهما مع المنتخب الأولمبي في إطار استعداداتهما للمنافسات الدولية المقبلة.

وعلى صعيد الإصابات، سيغيب عصام ثروت وأحمد أيمن منصور وحسين السيد عن المباراة بسبب تعرضهم لإصابات مختلفة تتطلب فترات علاج وتأهيل كما سيفتقد الفريق جهود المهاجم غيلاس الذي يتواجد حاليًا في الجزائر لأسباب شخصية.

موعد مباراة المصري ضد الأهلي

وتنطلق هذه المباراة في التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب.

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

