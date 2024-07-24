الأهلي يقترب من الحصول على خدمات بن رمضان

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أحمد جودة - القاهرة - اقترب النادي الأهلي من الحصول على خدمات محمد علي بن رمضان لاعب فرينكفاروزي المجري حيث أن الفريق المجري لا يمانع في بيع عقد لاعب وسط منتخب تونس غير أنه حدد شروطا مالية من أجل السماح للاعب بالرحيل عن النادي بعد موسم واحد فقط من إنتقاله إليه.

وبالرغم من أن رمضان إنضم إلى النادي المجري في صفقة إنتقال حر، إلا أن إدارة فريق فرينكفاروزي تفكر في تحقيق مكاسب مالية من تلك الصفقة وهو أمر طبيعي خاصة وأن النادي الأهلي يملك ميزانية ضخمة تساعده على الحصول على موافقة الأندية الأوروبية وسبق له أن ضم الكثير من اللاعبين الذين كانوا يلعبون في أوروبا.



ووفقا لمصدر، فإن الفريق المجري حدد مبلغ 2 مليون دولار من أجل الموافقة على رحيل اللاعب وهو أمر رفضته إدارة الأهلي حيث إقترحت الأخيرة مبلغا 1،1 مليون دولار، وسيكون الأهلي مجبرا على زيادة قيمة عرضه المالي من أجل الحصول على موافقة الفريق المجري الذي سيتخلى عن نسبة من طلباته وفرص التوصل إلى إتفاق أصبح وشيكا خاصة وأن الأهلي مصر على حسم الملف في أسرع وقت من أجل الإعداد للموسم المقبل بأفضل طريقة ممكنة بما أن الأهلي سيشارك في العديد من البطولات ويريد أن يلعب الأدوار الأولى في مختلف البطولات مثلما تعود سابقا.

وللإشارة، فإن محمد علي بن رمضان هو الذي رغب في الرحيل عن صفوف فرينكفاروزي وليس العكس أي أن مدرب الفريق المجري لم يضعه خارج الحسابات إلا بعد أن تأكد له بأن اللاعب يريد أن يخوض تجربة جديدة حيث خاب أمله في الموسم الماضي ولم يكن سعيدا بما عاشه مع الفريق وعليه إنطلق في البحث عن خيار أفضل يتماشى مع قدراته، وفي غياب عروض أوروبية ممتازة، فإنه فضل خوض تلك التجربة المثيرة من أجل رفع التحدي وكسب الرهان، ولكن الملف لم يحسم بشكل نهائي بعد ولم يحصل إتفاق بين الفريقين إلى حد الآن ولهذا فإن فرضية أن يستمر بن رمضان مع الفريق المجري قائمة بلا شك.

الترجي لم يقدم عرضا

لم يقدم الترجي التونسي عرضا إلى الفريق المجري من أجل الحصول على توقيع اللاعب، ذلك أن بطل الموسم الماضي، يعلم جيدا أن عودة محمد علي بن رمضان سيتكون مكلفة للغاية والفريق غير مستعد للدخول في مزايدات مع الأهلي أو أي فريق آخر خاصة وأن اللاعب رحل عن الترجي في صفقة إنتقال حر، وبالتالي لن يكون منطقيا أن يعود بمقابل مالي كبير، كما أن دخول الأهلي في المنافسة جعل الترجي غير قادر على تقديم أي عرض إلى الفريق المجري، رغم أن بن رمضان يرتبط بعلاقة قوية مع جماهير الفريق التي تدعمه بإستمرار.