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أحمد جودة - القاهرة - موعد مباراة منتخب فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية اليوم في أولمبياد باريس 2024

موعد مباراة منتخب فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية اليوم في أولمبياد باريس 2024.. يشهد ملعب فيلودروم في مدينة مارسيليا الفرنسية اليوم الأربعاء، مواجهة نارية تجمع بين منتخب فرنسا الأولمبي ونظيره الأمريكي، في افتتاح مشوار المنتخبين في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مباراة فرنسا وأمريكا

فرنسا تستضيف أولمبياد باريس 2024 وتستهل مشوارها بمواجهة قوية أمام الولايات المتحدة

وتعتبر هذه المباراة بمثابة اختبار حقيقي لقدرات المنتخب الفرنسي الذي يستضيف البطولة، والذي يسعى لتحقيق بداية قوية أمام جماهيره.

يغيب عن صفوف المنتخب الفرنسي نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي، بينما يشهد التشكيل تواجد عدد من اللاعبين الموهوبين مثل مايكل أوليس المنضم حديثًا إلى بايرن ميونخ، إلى جانب ثلاثي الخبرة ألكسندر لاكازيت، جان فيليب ماتيتا، ولويك بادي. من جهة أخرى، يسعى المنتخب الأمريكي إلى تحقيق مفاجأة وإفساد احتفال الجماهير الفرنسية، خاصة بعد غياب نجمه الأول عن هذه البطولة.

وتأتي هذه المباراة في إطار منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضًا منتخبي غينيا ونيوزيلندا، حيث يسعى كل منتخب إلى حجز مقعده في الأدوار النهائية من البطولة.

مواجهة اليوم تحمل في طياتها الكثير من الإثارة والندية، حيث يسعى المنتخبان إلى تحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط في مشوارهما الأولمبي.

موعد مباراة فرنسا وأمريكا في أولمبياد باريس 2024



تنطلق مواجهة المنتخب الفرنسي الأولمبي ونظيره الأمريكي في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، مساء اليوم الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة. ويشهد ملعب فيلودروم، أحد أبرز الملاعب الفرنسية، هذه المواجهة المرتقبة التي تتصدر اهتمام عشاق كرة القدم.

وستكون هذه المباراة هي انطلاقة قوية لكلا المنتخبين في البطولة، حيث يسعى كل منهما لتحقيق بداية مثالية في مشواره نحو الميداليات.

القنوات الناقلة لمباراة فرنسا والولايات المتحدة في أولمبياد باريس 2024 وتردداتها

سيكون عشاق كرة القدم على موعد مع مباراة نارية تجمع بين المنتخب الفرنسي والمنتخب الأمريكي في أولمبياد باريس 2024. ولتلبية رغبة الجماهير في متابعة هذه المباراة المثيرة، ستقوم قناة beIN XTRA 1 بنقلها مباشرة.

لترددات قناة beIN XTRA 1 التي ستنقل المباراة هي كالتالي:

التردد: 12604

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: DVB-S2 8PSK 2/3

التشفير: إرديتو فيديو جارد

قمر الصناعي: Eutelsat 8 West B

جدول الترددات

القناة التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ التشفير قمر الصناعي beIN XTRA 1 12604 أفقي 27500 DVB-S2 8PSK 2/3 إرديتو فيديو جارد Eutelsat 8 West B

تشكيل منتخب فرنسا

وأعلن تيري هينري، مدرب فرنسا الأوليمبي، قائمة «الديوك» لخوض مواجهات الدورة الأوليمبية وجاءت كما يلي: