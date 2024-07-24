منتخب اليابان يكتسح باراجواي بخماسية نظيفة في أولمبياد باريس 2024

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أحمد جودة - القاهرة - اكتسح منتخب اليابان الأولمبي نظيره الباراجواياني بالفوز عليه بخماسية نظيفة وحصد ثلاث نقاط ثمينة وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة في أولمبياد باريس 2024.

أحداث مباراة اليابان وباراجواي في أولمبياد باريس

بدأت المباراة متكافئة بين المنتخبين ولم تكن هناك خطورة حقيقية على كلا المرميين حتى تمكن منتخب اليابان من تسجيل أول أهدافه في الدقيقة 19 عندما استلم شونسوكي ميتو الكرة داخل منطقة جزاء باراجواي من زميله أيومو أوهاتا ثم يرسل الكرة إلى الزاوية اليسرى السفلية لمرمى منتخب أوروجواي ويعلن عن الهدف الأول.

في الدقيقة 25، تم طرد فييرا لاعب منتخب باراجواي بعد الرجوع لتقنية الفار بسبب تدخله العنيف على هيراكاوا لاعب منتخب اليابان والتسبب في إصابته.

حاول لاعبو منتخب باراجواي تعديل النتيجة وشنوا بعض الهجمات على مرمى المنتخب الياباني ولكن باءت جميع محاولاتهم بالفشل لينتهي الشوط الأول بتقدم اليابان على باراجواي بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، نجح منتخب اليابان في السيطرة على مجريات الشوط ونجح في تسجيل أربعة أهداف أخرى.

في الدقيقة 63، تصدى شونسوكي ميتو لاعب اليابان لعرضية ممتازة ووجه رأسية رائعة استقرت في مرمى الحارس الباراجواياني داخل القائم الأيمن.

وفي الدقيقة 70، سدد ريهيتو ياماموتو لاعب اليابان لمسة رائعة من أجل التحكم في تمريرة قاتلة على حافة منطقة الجزاء وسدد تسديدة في الزاوية اليمنى السفلية لمرمى باراجواي ويعلن عن الهدف الثالث للساموراي.

في الدقيقة 82، انطلق ريوتارو أراكي لاعب اليابان في الركلة الحرة لتصل الكرة على رأس زميله شوتا فوجيو الذي اتجهت رأسيته الرائعة من منتصف منطقة الجزاء إلى الجانب الأيمن لمرمى منتخب باراجواي.

في الدقيقة 87، استغل شوتا فوجيو لاعب اليابان تمريرة مثالية وتطلق تسديدة ممتازة داخل القائم الأيمن ولا يوجد شيء يمكن لحارس المرمى أن يفعله بشأن تسديدات كهذه ليعلن عن الهدف الخامس للساموراي وينجح منتخب اليابان في خطف أول ثلاث نقاط في مشوارهم نحو الميدالية الذهبية للاولمبياد.