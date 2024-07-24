نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أولمبياد باريس 2024.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة فرنسا ضد أمريكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهت منذ قليل أحداث الشوط الأول من مباراة منتخب فرنسا الأولمبي لكرة القدم، مع نظيره المنتخب الأمريكي، بالتعادل السلبي دون أهداف، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات ببطولة أولمبياد باريس 2024.

واتطلقت صافرة مباراة فرنسا ضد أمريكا مساء اليوم الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكةالمكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي على ملعب "فيلودروم".

أحداث الشوط الأول من مباراة منتخب فرنسا ضد أمريكا

وبدأت أحداث الشوط الأول من مباراة فرنسا ضد أمريكا، بمحاولات عديدة من جانب لاعبي المنتخب الفرنسي، لتسجيل هدف التقدم.

وحاول لاعبو المنتخب الأمريكي السيطرة على الكرة؛ والتقدم من أجل مغالطة منتخب فرنسا، ولكن دون جدوى.

مجموعة منتخب فرنسا في أولمبياد باريس

ويقع المنتخب الفرنسي في المجموعة الأولى ببطولة أولمبياد باريس 2024، مع كلا من منتخبات الولايات المتحدة الأمريكية، غينيا ونيوزيلندا.

وبدأ منتخب فرنسا مباراته أمام الولايات المتحدة الأمريكية، بتشكيل مكون من:

حراس المرمى: ريستز.

في خط الدفاع: لويك بادي، سيلدليا، كاستيلو لوكيبا، تروفيرت.

في خط الوسط: ميلوت، جوريس شوتارد، ديزاير دوي، مانو كوني.

في الهجوم: أوليسي، لاكازيت، جان فيليب ماتيتا