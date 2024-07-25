نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "اقتراب مدافع الأهلي من الاحتراف في الدوري الإيطالي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يبحث نادي بولونيا الناشط في الدوري الإيطالي عن مدافع تعويضا لصفقة المدافع كالافيوري المنضم لنادي ارسنال الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية

وانتهت جميع الأوراق الرسمية للاعب حيث يتبقي فقط إعلان الصفقة من جانب النادي اللندني بعد تألقه الموسم الماضي مع فريقه ومستواه الذي قدمه صحبه المنتخب الإيطالي في يورو 2024

وكشف الصحفي جيانلوكا دي مارزيو، الذي يعمل لدي شبكة "سكاي سبورتس" أن الإدارة تعمل علي تعويض الفريق بصفقات جديدة بعد خروج العديد من اللاعبين من صفوف النادي

وجاء المدافع الدولي محمد عبدالمنعم لاعب النادي الأهلي من ضمن الأسماء المتداولة لتدعيم خط دفاع الفريق الإيطالي في ظل تقديم مستويات رائعة مع القلعة الحمراء

و كان صاحب ال 25 عاما من الركائز الأساسية للفريق والمنتخب الوطني في الثلاثة أعوام الماضية منذ ظهوره في البطولة العربية مع متخب مصر تحت قيادة كارلوس كيروش



وتكررت الاهتمامات الأوروبية باللاعب فلم تبدأ من نادي بولونيا وإنما كان هناك رغبة من ناديي جالطة سراي وموناكو من قبل ولكن المفاوضات لم تكتمل.