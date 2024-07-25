نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القصة الكاملة لمباراة الـ4 ساعات بين المغرب والأرجنتين في أولمبياد باريس 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت مباراة الجولة الأولى من دور المجموعات في أولمبياد باريس 2024 بين المغرب والأرجنتين أحداثًا مثيرة ودرامية، حيث انتهت بفوز أسود الأطلس بنتيجة 2-1 على أرضية ملعب جيوفروي جيشار بفرنسا.

أحداث مباراة المغرب والأرجنتين في أولمبياد باريس 2024

بدأ المنتخب المغربي المباراة بهجوم مكثف بحثًا عن تحقيق أول انتصار عربي في الأولمبياد. استطاع النجم سفيان رحيمي تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 2+45، لينتهي الشوط الأول بتقدم المغرب. وأضاف رحيمي الهدف الثاني في الدقيقة 51 من ركلة جزاء.

بعد الهدف الثاني، كثف منتخب الأرجنتين هجماته محاولًا تقليص الفارق، وهو ما تحقق عندما سجل جوليانو سيميوني هدفًا في الدقيقة 68، مما جعل المباراة تدخل في دقائق درامية.

الجدل التحكيمي

شهدت المباراة عدة قرارات تحكيمية مثيرة للجدل، وكانت "القشة التي قصمت ظهر البعير" عندما احتسب حكم اللقاء 15 دقيقة كوقت بدل ضائع بعدما توقف اللقاء عدة مرات للعودة لتقنية "حكام الفيديو" وللتعامل مع الإصابات. بينما كان المغرب في طريقه لحصد أول ثلاث نقاط، سجل كريستيان ميدينا، نجم منتخب الأرجنتين، هدف تعديل النتيجة لتصبح 2-2 في الدقيقة 16+90، وهو ما أثار جدلًا كبيرًا لأن الوقت المحتسب بدلًا من الضائع كان 15 دقيقة فقط.

اقتحام الجمهور المغربي للملعب

بعد هدف الأرجنتين، اقتحم الجمهور المغربي الملعب اعتراضًا على امتداد المباراة للدقيقة 16+90، إضافة إلى وجود شكوك حول صحة الهدف بسبب تسلل أحد لاعبي الأرجنتين. قرر الحكم إيقاف اللقاء ودخول اللاعبين إلى غرف تغيير الملابس. تدخلت قوات الأمن لتهدئة الأوضاع، واستمر اللاعبون في غرف تغيير الملابس لمدة ساعتين تقريبًا قبل أن يقرر الحكم عودتهم لاستكمال 3 دقائق فقط، حيث استعد اللاعبون بـ10 دقائق إحماء.

إلغاء هدف الأرجنتين

بعد مراجعة تقنية الفيديو "VAR" خلال فترة تواجد اللاعبين في غرف تغيير الملابس، تم إلغاء هدف الأرجنتين بداعي التسلل واستمرار تقدم المغرب بهدفين لهدف. لعب اللاعبون 3 دقائق إضافية انتهت بفوز أسود الأطلس 2-1.