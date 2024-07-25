نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة: فشل ذريع لاتحاد الكرة في كل القضايا.. وميكالي لعب بتشكيل غريب أمام الدومينيكان في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أبدى الإعلامي محمد شبانة، اندهاشه الشديد من فشل منتخب مصر الأوليمبي في تحقيق الانتصار على الدومينيكان في أولمبياد باريس، مؤكدًا أن هناك أمل كبير في خطف بطاقة الصعود للدور الثاني، ولازال هناك مواجهة أوزبكستان يوم السبت المقبل.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "من يتحمل تلك النتيجة اليوم، فوجئنا بطريقة لعب ميكالي أمام الدومينيكان، والدفع بتشكيل غريب، وكنت أتوقع وجود زياد كمال بجانب النني وشحاتة، وفوجئنا بعدم وجود بديل لـ كوكا في ظل ايقاف محمود صابر.. وكان من الممكن الدفع بزيزو في الوسط ويلعب مصطفى سعد في الجانب الأيمن".

وأضاف: "حتى المنتخب الأوليمبي لم يحقق الانتصار على حساب الدومينيكان، وهو الأمر المزعج في ظل النتائج المخيبة للآمال في المنتخبات الوطنية الآخرى.. لم يكن هناك شكل هجومي ودفاعي واللاعبين بعيدين تماما ولم يكن هناك انسجام بين التشكيل، كنا نراهن على الفوز بتلك المباراة وحتى لو تعادلنا مع اوزبكستان واسبانيا".

وواصل: "هناك فشل ذريع لاتحاد الكرة في كل القضايا ومع كل منتخبات مصر، هذه الحقبة كلها مساوئ، ما نمر به حاليًا لم يحدث مطلقًا في تاريخ الكرة المصرية، أصبح مكتوب علينا الصدمات المستمرة".

وزاد: "الحسنة الوحيدة لـ اتحاد الكرة والتي يقومون بها دون معرفتهم، هو منح الأهلي والزمالك فرصة للاستعداد بشكل جيد لبطولات إفريقيا، وتأجيل أكثر من مباراة وأفاد الناديين دون قصد بالطبع".

وأتم: "حتى الدومينيكان لم نحقق الفوز عليها، واصبحنا مطالبين بالفوز على اوزبكستان".