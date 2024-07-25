برشلونة يعلن ضم صفقة جديدة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي برشلونة الإسباني عن تعاقده مع ب أو فيكتور، نجم نادي جيرونا، لمدة خمس سنوات حتى عام 2029، وذلك ابتداءً من فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ب أو فيكتور يستقر في برشلونة

لعب ب أو فيكتور مع فريق برشلونة للشباب معارًا من نادي جيرونا لمدة عام. وبعد انتهاء فترة الإعارة، اتفق الفريق الكتالوني على ضمه بشكل نهائي حتى عام 2029.

يشغل ب أو فيكتور مركزي المهاجم الصريح والجناح الأيمن. يُعد هذا التعاقد بمثابة دعم قوي للفريق، حيث سيكون بديلًا للموهبة الصاعدة لامين يامال، وأيضًا بديلًا جيدًا للنجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

أرقام ب أو فيكتور

شارك ب أو فيكتور في 136 مباراة أحرز خلالها 41 هدفًا أثناء لعبه في مركز الجناح. لاحقًا، منحه المدرب رفائيل ماركيز، مدرب فريق برشلونة أتليتك (إحدى فرق الناشئين)، فرصة اللعب كرأس حربة، مما أبرز قدراته الهجومية المتعددة.