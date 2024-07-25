نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبومسلم يهاجم ميكالي ويؤكد: نحتاج ثورة تصحيح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد أحمد أبومسلم، نجم الكرة المصرية السابق، أن هناك فشلًا ذريعًا يطارد المنتخبات الوطنية في الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن اتحاد الكرة هو سبب رئيسي في العديد من الأزمات الأخيرة.

وقال أبومسلم: "ميكالي لم يصنع شيئًا للكرة في مصر، وأي مدرب كان قادرًا على تحقيق نفس الانجاز بالصعود للأولمبياد."

وأضاف: "نحتاج ثورة تصحيح، ولا يجب استمرار اتحاد الكرة أكثر من ذلك. يجب وجود جمعية عمومية قادرة على محاسبة المسئولين، وتطبيق لوائح صارمة على الجميع."

وأكمل: "منتخب المغرب لديه محترفين مميزين، واليوم ظهر المنتخب الأوليمبي المغربي ومعه نجوم مميزة مثل حكيمي ورحيمي. نريد أشخاصًا قادرين على إدارة الكرة المصرية بشكل أفضل."