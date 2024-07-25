نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب فرنسا يدك شباك الولايات المتحدة بثلاثية نظيفة في أولمبياد باريس 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، في تحقيق الفوز على نظيره منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، بثلاثية دون رد؛ خلال المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة أولمبياد باريس 2024.

أحداث مباراة منتخب فرنسا ضد الولايات المتحدة في الأولمبياد

واستهل لاعبو منتخب فرنسا الدقائق الأولى من أحداث مباراة منتخب فرنسا ضد الولايات المتحدة، بمحاولات على المرمى من خلال الاستحواذ على الكرة بشكل كبير.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة منتخب فرنسا ضد الولايات المتحدة الأمريكية، بالتعادل السلبي دون أهداف.

ومع أحداث الشوط الثاني، حاول لاعبو المنتخب الفرنسي تسجيل هدف التقدم في شباك منتخب الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي الدقيقة 61 من الشوط الثاني؛ سجل اللاعب ألكسندر لاكازيت مهاجم المنتخب الفرنسي، هدف التقدم في شباك منتخب الولايات المتحدة، بأسيست من زميله مايكل أوليز.

وأضاف اللاعب مايكل أوليز نجم منتخب فرنسا، الهدف الثاني في شباك منتخب الولايات المتحدة، بتمريرة رائعة من ألكسندر لاكازيت، وذلك عند الدقيقة 69 من الشوط الثاني.

ثم أحرز لديك بادي لاعب منتخب فرنسا الهدف الثالث لصالح الديوك، في الدقيقة 85 بتمريرة من شوتارد.