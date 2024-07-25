نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة فرنسا ضد الولايات المتحدة في أولمبياد باريس 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن منتخب فرنسا الأولمبي لكرة القدم، من تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما منذ قليل، في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة أولمبياد باريس 2024.

أهداف مباراة منتخب فرنسا ضد الولايات المتحدة في الأولمبياد

وافتتح التسجيل في االدقيقة 61 من الشوط الثاني؛ اللاعب ألكسندر لاكازيت مهاجم المنتخب الفرنسي، في شباك الولايات المتحدة بأسيست من زميله مايكل أوليز.

وسجل مايكل أوليز نجم منتخب فرنسا، الهدف الثاني في مرمى منتخب الولايات المتحدة، بتمريرة من ألكسندر لاكازيت، عند الدقيقة 69 من الشوط الثاني.

وأضاف لديك بادي لاعب منتخب فرنسا الهدف الثالث عند الدقيقة 85 من عمر الشوط الثاني؛ بأسيست من شوتارد.