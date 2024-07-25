نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تحرك جديد من الزمالك بشأن عودة بن شرقي (خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعى مجلس إدارة نادي الزمالك، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

الزمالك يعرض عودة بن شرقي على جوميز

كشف مصدر مسؤول بنادي الزمالك في تصريحات خاصة لموقع “دوت الخليج الرياضي” آخر تطورات ملف المفاوضات مع المغربي أشرف بن شرقي لاعب الريان القطري السابق.

وأوضح المصدر أن هناك مجموعة من محبي الزمالك عرضوا على المجلس تحمل جزء من راتب المغربي أشرف بن شرقي مع النادي في حال طلب المدرب البرتغالي جوزيه جوميز التعاقد معه.

وأكمل المصدر موضحًا أن هناك اجتماع مرتقب مع المدرب البرتغالي جوزيه جوميز لحسم ملف الصفقات الجديدة والراحلين عن صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي القادم.

وتابع المصدر لافتًا إلى أن مسؤولي الزمالك سيعرضوا ملف التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي على المدرب البرتغالي جوزيه جوميز لإبداء رأيه في اللاعب.

واختتم المصدر مؤكدًا أن الزمالك لم يتواصل بشكل رسمي حتى الآن مع المغربي أشرف بن شرقي، مضيفا أن المجلس سيبحث خلال الأيام القليلة المقبلة إمكانية التعاقد مع اللاعب وفقًا لقدرات النادي.

وفي سياق آخر يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز لمواجهة بيراميدز ضمن إطار منافسات بطولة دوري نايل.