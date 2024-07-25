نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب مجموعة فرنسا في أولمبياد باريس 2024 عقب الفوز على الولايات المتحدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق منتخب فرنسا الأولمبي لكرة القدم، فوزًا كبيرًا على نظيره الأمريكي، بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة أولمبياد باريس 2024.

مجموعة منتخب فرنسا في أولمبياد باريس 2024

ويقع المنتخب الفرنسي في المجموعة الأولى ببطولة أولمبياد باريس 2024، مع كلا من منتخبات أمريكا، وغينيا بالإضافة إلى منتخب نيوزيلندا.

ترتيب مجموعة منتخب فرنسا في أولمبياد باريس 2024

1- فرنسا 3 نقاط

2- نيوزيلندا 3 نقاط

3- أمريكا 0 نقاط

4- غينيا 0 نقاط

القنوات الناقلة لمباريات أولمبياد باريس

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة أولمبياد باريس 2024، داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.