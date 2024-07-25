عاجل ورسميًا.. الاتحاد يعلن تعاقده مع موسى ديابي قادمًا من أستون فيلا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي الاتحاد السعودي عن التعاقد مع الفرنسي موسى ديابي بشكل رسمي قادمًا فريق أستون فيلا الإنجليزي بشكل رسمي.

الاتحاد يضم موسى ديابي

كشف نادي الاتحاد السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس، أنه أتم إجراءات التعاقد مع موسى ديابي.

وقال ديابي في تصريحات بعد انضمامه إلى الاتحاد السعودي: "أهلًا بكم جماهير ‎الاتحاد، لقد اخترت الفريق الأفضل، والجمهور الأفضل ".

جدير بالذكر أن ديابي كان قد انضم إلى صفوف أستون فيلا الإنجليزي خلال صيف 2023 في صفقة بقيمة 34 مليون جنيه إسترليني، قادمًا من نادي باير ليفركوزن الألماني.

وخاض الفرنسي صاحب الـ25 عامًا، بقميص أستون فيلا 54 مباراة في جميع البطولات، وسجل 10 أهداف، وصنع 9 آخرين.