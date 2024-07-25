نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الرياضة اليوم.. مصر تتعادل مع الدومينيكان وبولونيا يراقب عبدالمنعم والاتحاد يضم موسى ديابي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "ملخص أخبار الرياضة اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية:

الاتحاد يعلن تعاقده مع موسى ديابي قادمًا من أستون فيلا

أعلن نادي الاتحاد السعودي عن التعاقد مع الفرنسي موسى ديابي بشكل رسمي قادمًا فريق أستون فيلا الإنجليزي بشكل رسمي.

كشف نادي الاتحاد السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس، أنه أتم إجراءات التعاقد مع موسى ديابي.

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4 أجانب في الطريق.. فرمان من كولر بشأن صفقات الأهلي الجديدة

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي طالب لجنة التخطيط بسرعة التعاقد مع المهاجم الجديد، مشيرا إلى أن المدرب طالب بضرورة وجود اللاعبين الجدد في مطلع شهر أغسطس من أجل تجهيزهم تحت قيادة كارلوس برينجر.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس: "برينجر الذي تم التعاقد معه في الموسم الحالي قام بتجهيز اللاعبين المستبعدين أو العائدين من الإصابة، وهو من أسرار سرعة ظهور اللاعبين في تشكيلة الأهلي بعد العودة من الإصابة".

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تحرك جديد من الزمالك بشأن عودة بن شرقي

يسعى مجلس إدارة نادي الزمالك، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

كشف مصدر مسؤول بنادي الزمالك في تصريحات خاصة لموقع “دوت الخليج الرياضي” آخر تطورات ملف المفاوضات مع المغربي أشرف بن شرقي لاعب الريان القطري السابق.

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المنتخب العراقي يحقق الفوز على أوكرانيا

انتهت أحداث المباراة بين المنتخب العراقي الأولمبي ضد نظيره منتخب أوكرانيا، بفوز الأول على الثاني بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما في تمام الساعة الثامنة مساءً، في إطار الجولةِ الأولى بدورة الألعاب الأولمبية في باريس.

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التعادل السلبي يسيطر على مباراة مصر والدومينيكان في أولمبياد باريس 2024

انتهت أحداث المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء وجمعت بين منتخبي مصر ضد نظيره الدومينيكان، بالتعادل السلبي دون أهداف وذلك ضمن منافسات اولمبياد باريس 2024.

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نادي إيطالي يقترب من حسم التعاقد مع محمد عبد المنعم

دخل محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة اهتمامات نادي بولونيا الإيطالي للتعاقد معه هذا الصيف.

وبحسب ما ذكره الصحفي الإيطالي الموثوق "دي مارزيو" فإن نادي بولونيا الإيطالي يستهدف تعزيز صفوفه بالتعاقد مع مدافع الأهلي المصري محمد عبد المنعم.