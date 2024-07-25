نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد رحيل ديانج عن الأهلي نحو الخليج السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بات النجم المالي الدولي أليو ديانج، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أعتاب الرحيل بشكل رسمي عن صفوف القلعة الحمراء، والانتقال إلى نادي الخلود السعودي.

موعد رحيل أليو ديانج عن الأهلي

وقال الإعلامي كريم رمزي في برنامجه " رقم 10" عبر القناة الأولى:" من المفترض أن يسافر أليو ديانج إلى السعودية، يوم الجمعة المقبل، من أجل الانضمام إلى الخلود السعودي، لمدة موسم على سبيل الإعارة ".

وأوضح:" الغيابات الكثيرة في وسط ملعب النادي الأهلي، ويعد أبرزهم مروان عطية بسبب حفل زفافه، أدت إلى تقدم النادي الأهلي بطلب إلى الخلود السعودي، أن يتم تأجيل انضمام ديانج إلى الفريق والسفر إلى السعودية، يوم الإثنين المقبل وتحديدا عقب مباراة سيراميكا كليوباترا ".