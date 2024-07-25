حقيقة عودة بن شرقي وطارق حامد إلى الزمالك.. مفاجأة غير متوقعة

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أحمد جودة - القاهرة - تسعى إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، حسم التعاقد مع صفقات مميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية هذا الموسم، من أجل تدعيم صفوف الفريق؛ تمهيدا للموسم الجديد.

حقيقة عودة بن شرقي وطارق حامد إلى الزمالك

وكشف الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري: "إدارة نادي الزمالك تواصلت مع طارق حامد، بشأن إمكانية عودته مرة أخرى إلى القلعة البيضاء".

وأكمل: "طارق حامد أبلغ إدارة الزمالك، أنه سيستمر مع نادي ضمك لمدة موسم آخر، وذلك لأن مدرب الفريق أبلغه أنه سيكون في التشكيل الأساسي خلال الفترة المقبلة".

وعن أشرف بن شرقي، أوضح كريم رمزي: "لا يوجد أي تواصل مع أشرف بن شرقي، ولكن اللاعب لازال يرفض العودة مرة أخرى إلى الدوري المصري، ويفضل الاستمرار في الاحتراف الخليجي".

واختتم عن موقف دونجا من المشاركة مع الزمالك:" نبيل عماد دونجا انتظم في تدريبات نادي الزمالك، وبات جاهزا لمباراة بيراميدز القادمة، ومن المقرر أن يبدأ المباراة بشكل أساسي".