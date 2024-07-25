نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. ميدو يعلن عودته من الاعتزال واللعب لأحد الأندية المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن عودته للملاعب بصورة طبيعية، في بطولة الدوري المصري الممتاز، بداية من الموسم المقبل.

ميدو: سأعود للعب في الموسم المقبل

قال أحمد حسام ميدو في تصريحات تلفزيونية: "أقوم بعملية تأهيل في الوقت الحالي، حتى يتسنى لي العودة بصورة جيدة، خلال العام القادم".

وأردف: "أراهن أي أحد، أنه بالنظر لحال مهاجمي الدوري المصري في الوقت الراهن، أنه حال عودتي سأسجل على الأقل 10 أهداف، في الموسم".

واختتم ميدو حديثه قائلًا: "سأعود للمشاركة بفريق تاريخي، وأتمنى من حسام حسن أن ينظر لي "ضاحكا"، وأنا لم أعتزل، أنا كنت في إجازة لمدة 10 سنين "ساخرًا".