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عاجل.. ميدو يعلن عودته من الاعتزال واللعب لأحد الأندية المصرية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن عودته للملاعب بصورة طبيعية، في بطولة الدوري المصري الممتاز، بداية من الموسم المقبل.

ميدو: سأعود للعب في الموسم المقبل

قال أحمد حسام ميدو في تصريحات تلفزيونية: "أقوم بعملية تأهيل في الوقت الحالي، حتى يتسنى لي العودة بصورة جيدة، خلال العام القادم".

وأردف: "أراهن أي أحد، أنه بالنظر لحال مهاجمي الدوري المصري في الوقت الراهن، أنه حال عودتي سأسجل على الأقل 10 أهداف، في الموسم".

واختتم ميدو حديثه قائلًا: "سأعود للمشاركة بفريق تاريخي، وأتمنى من حسام حسن أن ينظر لي "ضاحكا"، وأنا لم أعتزل، أنا كنت في إجازة لمدة 10 سنين "ساخرًا".

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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