نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل تمرد لاعبي الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، أن نادي الزمالك يعيش في أزمات مالية كثيرة منذ تولي المجلس الحالي قيادة النادي، مشيرًا إلى أن مكانة النادي ستظل كبيرة، ولن يسمح أحد بانكساره، خصوصا أن مكانة الأهلي والزمالك ستظل "في السماء".

شبانة يهاجم لاعبي الزمالك لهذا السبب

قال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "مستغرب جدًا مما يثار حول وجود حالة تمرد من جانب بعض اللاعبين ورفضهم النزول للتدريب بسبب وجود مستحقات مالية متأخرة، وكيف لبعض اللاعبين أن يتمردوا على النادي، بعضهم لم يكن يحلم العبور من شارع جامعة الدول في الأساس؟!".

وأضاف: "هناك بعض اللاعبين يعتقدون أنهم نجوم ولم يكونوا يحلموا باللعب في نادي الزمالك.. عيب أن يكون هناك خبر بوجود تمرد في نادي الزمالك، بعضهم لم يكن يستحق السير بجوار سور النادي.. والله العظيم عيب، كل من تمرد لا يستحق قميص نادي الزمالك، واللاعبين الذين لا يدركون قيمة النادي هم الذين يتمردوا، والبعض لا يفهم ولا يدرك قيمة نادي الزمالك".

وواصل: "هناك بعض الجماهير الزمالكاوية زعلانين من فوز الأهلي على بيراميدز، والأمر امتد للاعبين الذين يتمردون على النادي ولا يدركون قيمته، الزمالك مهما مرض فسيظل أسد، وله مكانة كبيرة".

وزاد: "مستاء جدًا من هؤلاء اللاعبين، هل لا يستطيعون الوقوف والصمود مع ناديهم في ظل الأزمة الكبيرة والمصيبة التي حلت على النادي، والذي يُعافر مجلس الإدارة من أجل حلها والديون لكل من الاوقاف والتأمينات والضرائب ومطلوب رواتب للاعبين ومدربين وعاملين داخل النادي، بالإضافة لوجود العديد من الحقوق المستحقة لصالح أطراف آخرى".

وتابع: "والله العظيم أنا حزين عندما أرى تلك الأمور، فهو شرف لأي لاعب التواجد للنادي، وأين جمهور الزمالك من هؤلاء اللاعبين، فأنتم من صنعتم نجوميتهم، والمفترض أن النجم يكون لديه مسئولية.. والبعض يُقارن الزمالك بـ الأهلي، فهل لم يحدث تعثر للقلعة الحمراء هناك مؤسسات كثيرة تعاني ماليا، لكن هل يجرؤ لاعب في الاهلي على التمرد حال تأخر راتبه؟!، النادي يصنع لاعبين ويجعلهم مليونيرات.. كان على لاعبي الزمالك مساندة ناديهم في الأزمة الحلاية".

وأتم: "نادي الزمالك يحتاج للالتفاف حوله بعيدا عن الشخصيات التي تدير النادي".