الزمالك يكشف حقيقة بيع قطاع الناشئين

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أحمد جودة - القاهرة - كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك حقيقة ما تردد مؤخرًا عن بيع قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء لإحدى شركات الاستثمار.

أحمد سالم: هذه حقيقة بيع قطاع الناشئين في الزمالك

قال أحمد سالم في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع محمد أبو العلا عبر قناة الزمالك، ما تم نشره مؤخرًا ببيع قطاع الناشئين هو عنوان مُضلل وهذا لم يحدث.

وسرد سالم حقيقة الأمر قائلًا، تلقينا عرضًا من إحدى شركات الاستثمار، بتشكيل فريقين "ب" و"ج" للفرق من مواليد 2011 وحتى 2014 وهي عبارة عن قطاع البراعم الذي يلعب دوري المناطق، تنفق عليها الشركة بشكل كامل.

وأضاف، سيكون هناك فريق "أ" الذي سيكون بمثابة الفريق الأساسي لهذه الفرق والذي يقع كمسؤولية كاملة لمجلس إدارة النادي ويقوم بالإنفاق عليه ماليًا، ويضم 25 لاعبًا فقط.

وشدد، من يثبت جدارته من فريقي "ب" و"ج" سيتم تصعيده للفريق "أ" مباشرة.