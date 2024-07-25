نجم الزمالك السابق: لو المنتخب الأولمبي بقيادة مدرب محلي كان سيفوز برباعية

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث طارق يحيى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق عن الأداء الغير مقبول الذي ظهر به منتخب مصر الأولمبي وهاجم مدربه الأجنبي واتحاد الكرة المصري.

طارق يحيى: لو منتخب مصر الأولمبي بقيادة مدرب محلي كان سيفوز برباعية

قال يحيى في تصريحات عبر برنامج اللعيب بقناة mbcmasr: "أقسم بالله لو منتخب مصر كان تحت قيادة مدرب محلي كان سيفوز على الدومينيكان بثلاثية أو رباعية فهناك فروق شاسعة بين المنتخبين".

وتابع: "ميكالي قام بتغييرات تقليدية ولم تفيد وأين الابتكار والافكار في ذلك عندما تسحب مدافع وتدفع باخر وهكذا وهذا ليس أداء يقدمه منتخب مصر الأولمبي بأولمبياد باريس بتاريخه الشهير ومشاركاته بها".

واختتم حديثه: "كان يجب الابقاء على أسامة فيصل ونزول بلال مظهر ليقوي هجوم المنتخب ويقوموا بالضغط على لاعبي الدومينيكان وإمكانية تسجيل الأهداف لكن ليس هناك فكر وزيزو لم يقدم المطلوب منه وكان خارج المباراة".