نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال السعودي وصن داونز الودية والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي فريق صن داونز الجنوب إفريقي مع نظيره الهلال السعودي، يوم الجمعة 26 يوليو، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن المباريات الودية استعدادا للموسم الجديد.

موعد مباراة الهلال ضد صن داونز

تُقام المباراة بين فريقي الهلال وصن داونز في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي الساعة السادسة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

تذاع تلك المباراة عبر قناة STC TV السعودية، حيث لم تعلن أي قناة أخرى عن نقل تلك المواجهة بين فريقي صن داونز والهلال.

ويسعى فريق الهلال السعودي لدخول الموسم الجديد من أجل المنافسة على كل البطولات مثل الموسم الماضي ومحاولة عودة اللقب الاسيوي لجدرانه، بينما يريد فريق صن داونز محاولة في تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية في تاريخة.