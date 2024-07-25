نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسائل نارية من ميدو للشيبي بعد واقعة مباراة القمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



شن أحمد حسام «ميدو»، نجم نادي الزمالك السابق، هجومه على المغربي محمد الشيبي، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، وذلك بعد تصرفاته خلال مباراة القمة التي جمعت المارد الأحمر والفريق السماوي، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

وكان قد اشهر حكم اللقاء الذي جمع الأهلي وبيراميدز، الاثنين الماضي، البطاقة الحمراء في وجه محمد الشيبي، مع الدقيقة "80" من عمر المباراة، وذلك بسبب تدخله العنيف على حسين الشحات جناح المارد الأحمر.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية، عبر برنامج الهدف الذي يقدمه الإعلامي الرياضي إبراهيم عبد الجواد، عبر قناة «أون تايم سبورتس2»: " مافعله الشيبي، جعله بخسر تعاطف الجميع بتصرفات داخل مباراة الأهلي وبيارميدز وضع نفسه في مأزق دون داعي".

ومن جانبه توجه ميدو برسالة إلى الشيبي، قائلًا: "إنت محظوظ إن لعيبة الأهلي رجالة وقفوا معاك ومنعوك تعمل جناية، لأنه لايوجد سبب لتدخلك العنيف على الشحات".

وأردف: "لا يوجد سبب إنك تضرب حسين الشحات، الضربة دي، كان من الممكن أن تؤذيه وتكسر قصبة رجله".

واختتم: "كان يجب عليك أن تمد إيدك وتسلم على لاعبي الأهلي ومن يأبى السلام ميسلمش، بس شكلك كان سيصبح أفضل، لكن إنت من الأول واخد موقف عدائي مش هتسلم ليه".