نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك السابق يفجرها.. أتمنى رحيل محمد عواد عن الزمالك بشكل رسمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك السابق، عن كواليس جديدة بشأن محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الابيض، مؤكدًا أنه يجب أن يرحل عن النادي.

ميدو يعلن رغبته في رحيل عواد

وجاءت رغبة جوزيه جوميز، المدير الفني لنادي الزمالك، للتفاوض مع الحارس محمد عواد، وذلك من أجل تجديد عقده مع النادي بداية من الموسم المقبل بشكل رسمي.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الهدف الذي يقدمه الإعلامي الرياضي إبراهيم عبد الجواد، المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "محمد عواد طُلب منه المشاركة في مباراة الأهلي، التي خير فيها الزمالك أمام الأهلي برباعية مقابل هدف وحيد، ورفض المشاركة بحجة أنه سيعود بالسلب على مستقبل محمد صبحي زميله بالفريق".

وأضاف: " في رأيي أن عواد لا بد أن يرحل عن نادي الزمالك خلال الميركاتو الصيفي الجاري، الحارس من وقت مباراة القمة ورفضه المشاركة، كان يجب أن يرحل وقتها بشكل نهائي مع اتخاذ موقف صارم ضده".

واردف ميدو: " عواد لن يقدم أي جديد للنادي في الموسم الجديد بصورة نهائية، خاصة وأن النادي حصل منه على كل شيء".

واستطرد: "محمد عواد في أكثر من مناسبة اختلق عدد من الأزمات في معسكر الزمالك، وتسبب في عدد من الأمور بالإضافة إلى غيابه لأكثر من مناسبة عن التواجد في مواعيد المباريات الرسمية".

واختتم: "أتمني رحيل اللاعب نهائيا، والتعاقد مع محمود جنش بالإضافة إلى أحمد نادر السيد مع محمد صبحي الذي يقدم مستوي مميز خلال الفترة الحالية".