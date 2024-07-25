نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف تتعامل أندية دوري روشن مع الميركاتو الصيفي بذكاء؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهد الموسم الماضي في دوري روشن السعودي للمحترفين توسعا ملحوظا بعد ضم العديد من نجوم الصف الأول في عالم كرة القدم.

ووصلت مصاريف صندوق الاستثمارات السعودي إلى ما يقرب من 950 مليون يورو على صفقات العام الماضي، كقيمة إنتقال، بعيدًا عن رواتب اللاعبين في كلا من " الإتحاد والنصر والهلال وأهلي جدة ".

وتعد صفقة إنتقال نيمار جونيور لاعب باريس سان جيرمان السابق هي الأغلى حينذاك بعد أن انضم مقابل 90 مليون يورو.

وكان أبرز اللاعبين الذين وقعوا على عقود انتقالهم إلى دوري روشن في صفقة انتقال حر هم:" كريم بنزيما لاعب ريال مدريد السابق، ونجولو كانتي لاعب تشيلسي السابق، وروبيرتو فيرمينو لاعب ليفربول السابق ".

ومع بداية موسم الانتقالات الصيفية الحالي، كان يتوقع البعض استمرار أندية الدوري السعودي في ضم أفضل لاعبي العالم للمشروع السعودي، ولكن هذا لم يحدث حتى الآن بعد تزايد الأندية واللاعبين في مطالبتها.

وهذا الأمر الذي جعل مسؤولي أندية الدوري السعودي، يبحثون عن الخيارات المتاحة والتعاقد مع اللاعبين المرغوب فقط في ضمهم والذين سيساعدون على نهوض بطولة الدوري السعودي وتقديم أفضل العروض خلال الموسم، ولم يكفي التعاقد مع أسم عالمي، دون الحاجة إلى خدماته وعدم تقديمه للمزيد مع صفوف فريقه.

وهو ما أكده كوهين وكيل اللاعبين عن رغبة اللاعبين العالميين في الإنضمام إلى الدوري السعودي قائلًا:" إذا تحدثت عن عدد اللاعبين الذين يتصلون بنا للإنضمام إلى الدوري السعودي، سترى أنه جنوني ".

مضيفًا:" تعد تلك الخطوة هي الأذكى للمسئولين في صندوق الاستثمار السعودي، من يملك القدرة المالية على ضم كل هؤلاء بعد إنجلترا والسعودية " لا أحد ".

قرر مسؤولو أندية دوري روشن، التعاقد مع لاعبين أكثر شبابا مع بداية فترة الانتقالات الصيفية الحالية، للحصول على أعلى استفادة ممكنة من مجهودهم مع فرقهم السعودية للمواسم المقبلة.

وذلك بعدما أصبح دوري روشن عامل جذب كبير للعديد من النجوم العالميين الذين ينشطون في المسابقات الأبرز في الشرق الأوسط.

ويبحث مسؤولو الدوري السعودي خلال المرحلة المقبلة، تعزيز صفوفهم بأفضل وأدق الطرق الممكنة من أجل مواصلة المشروع السعودي لكرة القدم بقوة، وتسخير كل تلك الإمكانيات لتطوير أداء المنتخب السعودي.

حيث أكد لويك رافينيل، الباحث في المركز الدولي للدراسات الرياضية، أن السعودية تتعامل بذكاء في ضم اللاعبين، حيث أنها هي ترغب في إشراك بعض اللاعبين السعوديين مع فرقهم للإعلاء أداء منتخب بلادهم خلال السنوات المقبلة.

وموضحا أن السعودية لا ترغب فقط في إعلاء شأن دوري روشن السعودي كقيمة وأداء فقط، مؤكدا أنه يتطلع لتحسين أداء المنتخب السعودي خلال السنوات القادمة.