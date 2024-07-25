نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جهاد جريشة ينتقد حكم مباراة المغرب والأرجنتين في أولمبياد باريس.. غير مقنع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علق جهاد جريشة الخبير التحكيمي على أداء حكم مباراة منتخب المغرب الأولمبي لكرة القدم، مع نظيره المنتخب الأرجنتيني، في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة أولمبياد باريس 2024.

حيث نجح منتخب المغرب في تحقيق فوزًا مثيرا على نظيره المنتخب الأرجنتيني، بهدفين مقابل هدف وحيد.

جهاد جريشة يعلق على حكم مباراة المغرب ضد الأرجنتين

وأكد جهاد جريشة في تصريحات له عبر برنامج " رقم 10" مع الإعلامي كريم رمزي، على القناة الأولى:" أبارك لمنتخب المغرب الشقيق على الفوز على الأرجنتين، والأداء المميز الذي قدمه".

وتابع:" الحكم السويدي الذي أدار مباراة المغرب ضد الأرجنتين، غير مقنع، حيث احتسب وقت بدل ضائع مبالغ فيه، والذي وصل إلى 15 دقيقة".

وأشار:" بعد هدف الأرجنتين الثاني، المباراة لم تنتهي بل توقفت المباراة بسبب نزول بعض الجماهير إلى أرضية الملعب، ولم يتم مراجعة الهدف، وبعد استكمال المباراة، ومراجعة الهدف تبين أنه غير صحيح وهو بالفعل تسلل".

واختتم:" جميع الأحداث التي حدثت في المباراة، كان أساسها حكم اللقاء، لأن بعد عودة المباراة مرة أخرى لمدة 3 دقائق، أصبح الوقت بدل الضائع المحتسب هو 18 دقيقة، وهو وقت كبير جدا، وأتوقع ألا يتولى هذا الحكم إدارة أي مباراة أخرى في هذه البطولة".