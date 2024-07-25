"لن يأتي لاعب مثله في كرة القدم".. ميدو يتغنى بشيكابالا

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أحمد جودة - القاهرة - تغنى أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك السابق، بلاعب الفارس الابيض محمود عبد الرازق شيكابالا، مؤكدًا أنه لاعب فريد ومميز ولن يأتي مثله في كرة القدم.

ميدو يتغنى بـ شيكابالا

وقال أحمد حسام ميدو، في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، عبر برنامجه الرياضي الهدف المذاع عبر قناة أون تايم سبورتس: " لا بد أن نعترف أن محمود عبد الرارزق شيكابالا، لا يوجد لاعب مثله في تاريخ كرة القدم".

وتابع ميدو: "لن يأتي لاعب مثل شيكابالا ولم يوجد أي لاعب مثله، في تاريخ الساحرة المستديرة، لاعب متميز وفريد".

وفي سياق أخر، أكد ميدو أن محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لا بد أن يرحل في القريب عن النادي وذلك لأنه لم يفيد النادي منذ اليوم الأول من تواجده داخل صفوفه.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بيراميدز، في المباراة المقرر لها أن تقام يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.