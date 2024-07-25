نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| إيقاف قيد جديد.. أزمة نارية تضرب الزمالك بسبب باتشيكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعيش نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، فترة صعبة بسبب الأزمات والقضايا التي تعرض لها الفريق الأول لكرة القدم، والتي قد تنتج عنها إيقاف قيد جديد، بعد حل أزمة المغربي بو طيب.

الزمالك يواجه قضية جديدة بسبق باتشيكو

وقال أحمد الهواري الناقد الرياضي في تصريحات له عبر برنامج " رقم 10" المذاع عبر القناة الأولى:" يوجد مقترح داخل نادي الزمالك في الوقت الحالي، أن يتم تأجيل رفع إيقاف القيد حتى شهر يناير المقبل، لأن يوم 31 من الشهر الجاري، سيتم صدور حكم نهائي بشأن قضية البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني السابق للفارس الأبيض".

كما أوضح الهواري:" نادي الزمالك سينتظر للأسبوع المقبل، حتى يتم صدور الحكم النهائي في هذه القضية، وبعدها سيتم الإعلان أن هناك قضية جديدة وغرامة أخرى على الزمالك، ومن ثم إيقاف القيد".

واختتم:" سيتم تأجيل رفع إيقاف القيد عن نادي الزمالك؛ حتى لا يخسر الأموال التي دفعها في قضية بو طيب، ولذلك فإن النادي لن يضم أي صفقات جديدة في الميركاتو الصيفي الحالي".