نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف بيرسي تاو من الرحيل عن الأهلي.. مفاجأة صادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

بات النجم الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أعتاب الرحيل بشكل رسمي عن القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية هذا الموسم.

موقف بيرسي تاو من الرحيل عن الأهلي

وقال الإعلامي كريم رمزي عبر برنامجه " رقم 10" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" النادي الأهلي رفض فكرة استمرار بيرسي تاو حتى الموسم المقبل، عقب انتهاء عقده حتى لا يرحل بشكل مجاني".

وأكمل:" مسئولو النادي الأهلي يعملون في الوقت الحالي؛ على مناقشة العروض المقدمة إلى بيرسي تاو، حتى يتم بيعه والاستفادة منه ماديا، بدلا من رحيله الموسم المقبل، دون أن يتم الاستفادة منه ماديا، وهذا أمر ذكي من إدارة القلعة الحمراء "

واختتم:" الأهلي ينتظر وصول عرض مناسب إلى بيرسي تاو، من أجل الموافقة على رحيله، وفي حال عدم وصول أي عروض سيستمر اللاعب في صفوف الفريق ".