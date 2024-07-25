نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولر يحسمها.. مصير محمد عبد المنعم مع الأهلي بعد اهتمام بولونيا الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حسم المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقف النجم الدولي محمد عبد المنعم، مدافع المارد الأحمر، من الرحيل خلال الفترة المقبلة، بعد اهتمام نادي بولونيا الإيطالي.

حيث أكدت تقارير صحفية أن اللاعب الدولي محمد عبد المنعم، تلقى اهتماما من جانب نادي بولونيا الإيطالي، لضمه خلال الفترة المقبلة، بعد تألقه بشكل كبير مع الأهلي.

موقف عبد المنعم من الرحيل عن الأهلي

وأكد الإعلامي كريم رمزي في برنامجه " رقم 10" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" لا يوجد عرض رسمي وصل من أوروبا لحسم التعاقد مع عبد المنعم حتى هذه اللحظة؛ وعرض نادي بولونيا غير صحيح".

وأضاف:" محمد عبد المنعم لديه رغبة في الاحتراف في أوروبا، وتلقى وعد من النادي الأهلي أنه في حال وصول عرض أوروبي مناسب له، سيتم الموافقة عليه والرحيل عن القلعة الحمراء ".

واختتم:" كولر متمسك للغاية بمحمد عبد المنعم، خاصة أن أداء اللاعب مميز وغير موجود كثيرا في الدوري المصري، وبالتالي ليس من السهل أن يوافق على رحيله، لأنه من الصعب تعويضه".