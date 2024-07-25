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آرسنال يحسم تعاقده مع كالافيوري

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الصحفي الموثوق فى انتقالات اللاعبين فابريزو رومانو أن ارسنال الانجليزي أتم التعاقد مع مدافع فريق بولونيا الايطالى ريكاردو كالافيورى لتعزيز خد دفاع ارسنال الموسم القادم.

آرسنال يحسم تعاقده مع كالافيوري

واضاف فابريزيو رومانو على حسابه بشبكة:اكس:صفقة انتقال ريكاردو كالافيوري إلى آرسنال حسمت، حيث بدأ بولونيا وآرسنال في تبادل الوثائق الرسمية الآن".

وأضاف: تم الاتفاق أيضا بين بولونيا وبازل السويسرى النادى السابق لكالافيورى  لديه نسبة من الصفقة باعتباره ناديه السابق.

وسيوقع كالافيوري على عقد مع ارسنال لمدة 5 سنوات بقيمة 40 مليون يورو + 5 اضافات

وسيتقاضى كالافيورى راتب سنوى 4 مليون يورو وسيكون الفحص الطبى فى معسكر الفريق بالولايات المتحدة الأمريكية وسينضم إلى المعسكر بعدها

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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